Hedef alınan Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt: 'Bu konuda hiçbir şey demeyeceğim'

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:14

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 09:22

10 kentte büyük yıkıma yol açan ve doğrudan 13 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ilk andan itibaren aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidar çevrelerince hedef gösterilen AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'ten yeni açıklamalar geldi.

Levent, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendilerini hedef göstermesi hakkında konuştu. İktidara yakılığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Levent, "Bu konuda hiçbir şey demeyeceğim. Zaman her şeyin anlaşılması için en güzel ilaçtır" dedi.

Sözlerinin devamında Levent şunları söyledi:

*MHP milletvekilleri ve il örgütlerine teşekkür ediyorum. Hiçbir lince maruz bırakmadılar. Demek ki bizim çalışmalarımızı görüyorlar.

* MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Ankara il başkanlığımızı yaptı yıllarca, geçtiğimiz aylarda evlendi. Düğününe gittik. Sevgili Muharrem Varlı ile beraberdim. Hatta ben o düğünde şarkılar söyledim. ‘Haluk Abi ben artık evleniyorum beni bağışlar mısın’ dedi. ‘Ne demek’ dedim. Gönüllülük budur, Hilal Varlı bizim değerimizdir.

BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?

"Bu sahtekârların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım" diyen Bahçeli, "Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur" ifadelerini kullanmıştı.