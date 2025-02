Bahçeli 'mafya' demişti... Sedat Peker'den MHP lideri için dikkat çeken hareket

Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:20

Güncelleme: 07.02.2025 - 13:27

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Peker, Bahçeli'nin kalp tedavisinin ardından MHP liderinin sağlık durumuyla ilgili parti yöneticilerinin yayımladığı mesajları kendi X hesabından paylaştı.

YÖNTER'İ DE PAYLAŞTI

Peker son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı, Sinan Ateş cinayetine de adı karışan İzzet Ulvi Yönter'in Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili dilekleri dile getirdiği mesajını paylaştı.

Yönter o mesajında Bahçeli için şu ifadeleri dile kullanıyordu:

"Hayat bir ırmak, insan akış halinde olan bir varlık…Biteviye devam eden bu akışın huzur, sağlık ve güven içinde olması evvela dua, direnç ve dirayetin gücüyle anlamlı ve ardışık…Elbette hüküm Allah’ın, hakimiyet milletin, kötü sözler ve kötürüm söylentiler ise mülevves kimselerdeki zifiri karanlık…Dua edenler, bedduayı diline dolayanlardan bir fazla olduktan sonra her şey rahatlık, her yer kolaylık… Tevfik-i İlahiye’nin himmet, hikmet ve hidayet güneşi de her zaman ülkü ve umut dağı gibi yükselmiş olanların nurlu alınlarından süzülüp ufuklara tutulan aydınlık kaynağıdır…Bu aydınlık sönsün demekle sönmez, Allah yazmadıkça iblisin yer yüzü uşakları hakikati karalayamaz…Daha yapacak çok şey var, daha görecek çok gün var, daha ulaşılacak pek çok hedef var…Çünkü tarih yeniden yazılmayı bekler…Allah Liderimize şifalar versin ve başımızdan eksik etmesin inşallah. Cuma’mız mübarek olsun…"

BAHÇELİ, PEKER'İN İDDİALARINA NE DEMİŞTİ?

Peker'in MHP liderinin sağlığıyla ilgili sosyal medya hesabından gösterdiği hassasiyeti akıllara MHP liderinin geçmişte Peker'in iddiaları üzerine verdiği tepkiyi akıllara getirdi.

Peker'in Türkiye'deki siyaset-mafya-sermaye arasındaki suç ilişkilerini videolarla ifşa ettiği 2021 yılında MHP lideri Bahçeli, iddialar üzerine "Cumhur İttifakı'nı mafya ile ananlar bozuk maya ve mizaçlarına boyun eğmişlerdir. Türkiye'de çetelerin hükmü bitmiştir. Hukukun üstünlüğü varken mafyanın varlığı düşünülemeyecektir. Türkiye'de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir" demişti.

Bahçeli, Peker'in iddiaları için bir başka açıklamasında ise "Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği fırsatçılığı artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır. Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset hizmet değil hizip üretirse altından kalkması çok zordur. Şayet bir suç varsa üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği fırsatçılığı artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır" ifadelerini kullamıştı.