Sedat Peker’den MHP’li eski başkanın oğlunun sünnetine çelenk

14 Eylül'de Bahçeli'yi ziyaret edip oğlunun sünnet düğünü davetiyesini verdikten bir gün sonra istifa eden eski MHP Kocaeli İl Başkanı Nuri Demirbaş'a Sedat Peker'den çelenk gitti.

Sedat Peker’den MHP’li eski başkanın oğlunun sünnetine çelenk
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 20:46

14 Eylül'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edip oğlunun sünnet düğünü için davetiye veren Nuri Demirbaş, ertesi gün MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. 

Duvar'dan Sebahattin Aydın'ın haberine göre, Demirbaş’ın oğlunun sünnet düğünü dün Gebze’de bulunan Şişecam Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nın yeni yöneticileri sünnet düğününe gitmezken AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere çok sayıda ilçe belediye başkanı davete katıldı.

SEDAT PEKER’DEN DEV ÇELENK

Protokol masası AKP’li başkanlardan oluşan sünnet düğününde, firari suç örgütü lideri Sedat Peker’in adının yazdığı dev çelenk dikkat çekti.


Etiketler: #MHP #SEDAT peker #çelenk

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