Sedat Peker gündeme getirmişti! Tartışmaların odağındaki 'Paramount Otel' hakkında flaş gelişme

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:33

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:34

Bodrum’un en lüks otellerinden biri olarak bilinen, ve geçmişte “Paramount” adıyla hizmet veren otel, bu kez “The Plaza Bodrum” adıyla hizmet vermeye başlayacakken ÇED raporu iptal edilince, belediye tarafından mühürlendi.

SEDAT PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Paramount Hotel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'ifşa videoları'nda yer alıyordu ve Peker otele Sezgin Baran Korkmaz'ın 'çöktüğünü' iddia etmişti.

AKIBETİ BELİRSİZ

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna yapılan itirazlar sonucunda mühürlenen otelin geleceği belirsizliğini koruyor.

Raporun iptal olma gerekçesi olarak ise tesiste izinsiz büyütme, oda ekletme olduğu öne sürüldü. Bodrum’un prestijli turizm tesislerinden biri olan otelin sahibinin ise Sezgin Baran Korkmaz olduğu öğrenildi.

Lüksü ve yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken otelin sezon fiyatlarının gecelik bin Euro'dan başlayıp 30 bin Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.

Turizm sektöründe büyük yankı uyandıran mühürleme kararı sonrası, otelin yeniden hizmet verip veremeyeceği merakla bekleniyor.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 2021 yılında yayımladığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Peker, bu videolarda söz konusu otelde tatil yapan isimlerle ilgili iddialarda bulunmuştu.

İddialara göre, Veyis Ateş başta olmak üzere birçok gazeteci, yargı mensubu, bürokrat Paramount Hotel’de ücretsiz tatil yapmıştı. Peker, otele Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘çöktüğünü’ de öne sürmüştü.