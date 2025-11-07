Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'ten Yeni Şafak'a: 'Radara düştüler, deşifre oldular'

AKP'ye yakın Albayrak Medya Grubu bünyesindeki Yeni Şafak'a karşı iktidarın ortağı MHP'den çok sert bir çıkış geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşesinde, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesini hedef aldı.

Yıldıray Çiçek, yazısında Yeni Şafak'ın, "Terörsüz Türkiye" sürecini farklı göstermeye çalışmasının "art niyetin, sipariş içerikli yönlendirmenin hatta gizli bir ajandanın varlığından" söz etmeyi mümkün kıldığını öne sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını kıymetli buluyoruz" dediği gün, Yeni Şafak'ın "Komisyon İmralı’ya gitmesin" manşeti attığını hatırlatan Çiçek, "Yeni Şafak gazetesinin bu çizgiyi takip etmesi gerekirken, ters algı oluşturma çabası çok net bir şekilde radara girmiştir. Bu ters algılarını da MHP’nin siyasi eylem ve söylemleri üzerinde yoğunlaştırdığı da dikkatlerden kaçmamaktadır" dedi.

"AÇIK BİÇİMDE DEŞİFRE OLDULAR"

Albayrak Medya Grubu'na ait TVNET kanalının da bir yıl önce "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlığı üzerinden buram buram sipariş kokan bir video hazırladığını" vurgulayan Çiçek, "O video, MHP üzerinde hesap yapanlarla ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ne zaman bir sağlık problemi yaşasa MHP bünyesinde harekete geçen “nefes sayan çetenin” ortak istişare ürünüydü. Trollerin bile hazırlamaya cesaret edemeyeceği o videoyu TVNET hazırlamıştı" ifadelerini kullandı.

Çiçek, yazısını şu net ifadeyle sonlandırdı:

"Yeni Şafak çok net bir şekilde radara düşmüştür. İktidara ve hükümete yakın görünmelerine rağmen, Cumhur İttifakı birlikteliğinden ve MHP’nin varlığından rahatsız oldukları açık biçimde deşifre olmuştur."