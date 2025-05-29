Bahçeli’nin fetih mesajında sert sözler: ‘İstanbul’un şimdiki kuşatması da kırılacaktır’

Bahçeli, İstanbul’un fethinin yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda bir kültür ve kardeşlik simgesi olduğunu belirterek, "Fethin ruh ve şuurunu isabetle anlayamamış, iradeyle kavrayamamış siyasi ve ideolojik yıkım müellifleri, 572 yıl önceki muhteşem zaferden adeta rövanş almak amacıyla kuyruğa girmişlerdir. Ancak tüm menfur çabalar boşunadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasında İstanbul’un “hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkûm edildiğini” öne sürerek, “Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul'un derin ve çetin mahiyetli hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mesajının devamında, İstanbul’un karşı karşıya olduğu sorunların fethin mirasıyla örtüşmediğini de iddia etti: “Fethin akıl, ahlak ve manevi mirasıyla taban tabana çelişen bugünkü ıstıraplı dönemin geride kalması, kahırdan lütufların doğması mukadderdir. İstanbul’a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa, bugünkü kuşatma da aynı şekilde kırılacaktır” dedi.

MHP lideri, İstanbul’un "emin ve ehil ellerden mahrum kaldığını" iddia ederek, “Her fetih kapsamlı bir hazırlığın, sağlam bir iradenin, inanmış kalplerin mükâfatıdır” sözleriyle mesajını tamamladı.