Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi

Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi

8.06.2026 17:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin isteğiyle sanatçı Ahmet Öngel tarafından, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımı’na destek amacıyla “Arkanızdayız” adlı marş hazırlandı. MHP’nin paylaştığı klipte, milli takımın eleme maçlarından görüntüler, taraftar desteği ve Togg yer aldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle, sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı'na FIFA Dünya Kupası'nda destek olmak amacıyla 'Arkanızdayız' adlı marş bestelendi.

"ARKANIZDAYIZ"

MHP'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.

Marş için hazırlanan klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarından kesitler, tribünlerde A Millileri destekleyen vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yer aldığı görüntüler yer aldı.

İlgili Konular: #Devlet Bahçeli #milli takım