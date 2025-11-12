Bahçeli’nin şikayetiyle tutuklanmıştı: Orkun Özeller’e tahliye!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 14:59:00
Çağdaş Bayraktar
Emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şikayeti üzerine açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcının talebine uyan mahkeme, Özeller için tahliye kararı verdi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarından iddianame düzenlenen Emekli Albay Orkun Özeller ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı, Özeller’in “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraat etmesi, “Kamu görevlisine hakaret” suçundan ise cezalandırılmasını ancak tutukluluk süresi göz önünde bulunarak tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Karar öncesi son sözleri istenen Özeller, “Ailem, sevdiklerim burada. Vatan sevgisi gerektiğinde hepsinden vazgeçebilmektir. Vatanım için, bayrağım için doğruları söylemeye devam edeceğim. Bedeli ne olursa olsun buna devam edeceğim. “Teröristler serbest bırakılırken vatan için mücadele edenler hapse atılmaya çalışılıyor” algısının önüne geçecek bir karar çıkacağını düşünüyorum” dedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme açıkladığı kararda Özeller’in halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine, kamu personeline hakaret suçundan ise adli para cezasına ve tahliyesine karar verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı

