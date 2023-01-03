Bahçeli sustu mafya konuştu: 'Ülkücü katili ülkücü olamaz'

03 Ocak 2023 Salı, 19:46

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından MHP kampı ilk tepkiyi verdi.

Suç örgütü liderliğinden hapis yatan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla serbest bırakılan Kürşad Yılmaz, MHP Kocaeli eski İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret etti. Şu anda Kocaeli’de yaşadığı bilinen Yılmaz geçtiğimiz günlerde öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili Ateş’in ismini vermeden açıklama yaptı. O açıklama MHP Kocaeli eski İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından paylaşıldı.

“YÜKSELİŞ SÜRECİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN ADIMLAR ATILIYOR”

Yılmaz’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bir şahlanış olacak. Kolay mı sanırsınız. Tarih küllerinden doğacak. Önümüzü mü açacaklar mı sanırsınız. Kırılacak zincirler, yıkılacak duvarlar. Tarih Türk'ü yazacak. Verilmeden mücadele galip mi gelinecek sanırsınız. İşte batıl ile hakkın mücadelesi bin yıldır vardı, bugün yine karşı karşıyayız. 2023 yeni bir başlangıç olacak. Türkiye'nin yükseliş sürecini engellemek isteyen istihbarat yapılan, tek tek adımlarını atıyor. Bu yüzden yaşanacaklara karşı uyanık olmak, birliktelik içinde vakur hareket etmek zorundayız.

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Mensubiyet şuuru ile büyüdüğümüz, yetiştiğimiz Ülkü Ocakları, akabinde siyasi hayatımızı sürdürdüğümüz Milliyetçi Hareket Partimiz zan ve hizan altında bırakmaya çalışan sosyal medyada bir güruh söz konusudur. Bizler bu teşkilatın evlatları olarak her zaman ve her daim nefesimizin yettiği son güne kadar liderimizin ve teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Dün davamız İçin ne yaptıysak bugünde yapacağımızdan hiçkimsenin şüphesi olmasın. Fitneye yer vermeden üstümüze kurulan oyunlara aldırmadan mücadelemize devam edeceğiz. Yılmadan, yıkılmadan ve bir milim bükülmeden mücadelemizi sürdüreceğimizi kimse aklından çıkarmasın...

“KURUMLARA SIZMIŞ FETÖ AJANLARIDIR”

Mersin'de 17 Mart 2022 yılında 19 yaşında şehit edilen Adana Ülkü ocaklarına bağlı Emrullah Kaplan kardeşimiz unutulmamalıdır. Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı kuvvetlerinde general bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak.

O yüzden yarın ben ne yaptım dememek adına dava arkadaşlarıma mesajım nettir. CIA merkezli oyunların bir parçası olmamak. Nereye hizmet ettiğini bilmeyen davranışlardan uzak durmak gerekir. Ve sizlere bu sisli havada tek mesajım; Lider-Teşkilat-Doktrin”

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kahraman" ilan ettiği ve suç örgütü liderliğinden Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, Alaattin Çakıcı ile birlikte 2021 yılında 'güvenlik' gerekçesiyle gece yarısı tahliye edilmişti.

Bahçeli, her iki ismi de andığı bir konuşmasında, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.