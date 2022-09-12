Bahçeli: 'Türkiye sığınmacı yükünden kurtulmalı'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bursa mitinginde de Yunanistan’a tepkisini sürdürdü. Bahçeli, sığınmacı tartışmasına ilişkin de "Türkiye bu yükten artık kurtulmalı” dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 2023 mitinglerinin ikincisini Bursa’da gerçekleştirdi. Altılı masayı hedef alan Bahçeli “Bu ittifak Türkiye’yi ‘ahtapot yönetimine’ mahkûm etmek için fırsat kolluyor. Ahtapotun altı kolu, iki ayağı olduğu son yapılan araştırmalarla belli olmuştur. İki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarından ibarettir” dedi. HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki tartışmaya da değinen Bahçeli, “HDP’ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. HDP’ye bakanlık sözleri PKK’nin devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir” diye konuştu.
Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin Bahçeli, “Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturduğu adalar helali hakkımızdır, ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar, denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler. Ege’nin diğer yakasına ulaşmak bizim için çocuk oyuncağı” dedi. Enflasyona da değinen Bahçeli, “Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir” ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE SIĞINMACI YÜKÜNDEN KURTULMALI"
Bahçeli, sığınmacı tartışmasına ilişkin “Ülkemizde misafir bulunan Suriyeli sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri kesinlikle sağlanmalı, Türkiye bu yükten artık kurtulmalı” dedi. Anket firmalarını hedef alan MHP lideri, “Ey parayı verenin düdüğünü çalan kiralık anket şirketleri, biz sizin ederinizi de ciğerinizi de cibiliyetinizi de ciddiyetsizliğinizi de çok iyi biliriz” de
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