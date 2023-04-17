Bahçeli yine dört işlem peşinde

Yayınlanma: 17.04.2023 - 22:45

Güncelleme: 17.04.2023 - 22:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonuna bağlı federasyon başkanları ve yöneticileriyle iftarda bir araya geldi.

İstanbul'daki 98 milletvekili sayısının iki rakamını toplayarak 17 bulan Bahçeli, sonucu 17 Mayıs Kadir Gecesi ile eşitledi. Konuşmasına "hesap adamıyım" cümlesiyle başlayan Bahçeli, 17 Mayıs sonucunu bularak "Bu tesadüf müdür?" diye sordu.

YILLARDIR ALAY KONUSU OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bahçeli, 2010 yılında yaptığı açıklamasında da iktidar olmak için 258 milletvekili gerektiğini hatırlatarak hesabını şöyle anlatmıştı:

“Daha önce MHP’ye hiç oy vermemiş ilkokuldaki 5 arkadaşını bulacaksın. Ortaokuldan 5 arkadaşını bulacaksın. Askerliğinizi yaptığınıza göre 5 asker arkadaşınızı bulacaksın. Mahalleden 5 arkadaşını bulacaksın, sokaktan da 4 arkadaşını bulacaksın. Toplayın 24.49 milyon seçmen var, bunu 24’e bölerseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesini gerektiren hane sayısını verir. Demek ki 19 milyon alabilirsek MHP iktidar olur.”

MHP lideri 2015 yılındaki matematik işleminde ise izleyecekleri yolu dört işlemle anlatmış ve “1-1:0, 1/1:1, 1X1:1, 1+1:2. Yani ancak çarpma ve toplama ile çoğalabiliriz” demişti.