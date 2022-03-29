Bahçeli'den 'anket' tepkisi: 'Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır'

29 Mart 2022 Salı, 10:53

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında partisinin hızla gerilemeye devam eden oy oranından kamuoyu araştırma şirketlerini sorumlu tutan Bahçeli, "Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenebileceğ

imiz bir şey yoktur. Hamdolsun biz inkarcı değiliz. Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır" dedi.

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon oranına da değinen Bahçeli, "Enflasyonun ve bunun sonucu olan hayat pahalılığının geldiği noktadan biz de rahatsızız fakat zillete düşüp fiyat artışlarından siyasi propaganda konusu çıkarmaya heves edenleri de iyi niyetli göremeyiz" açıklamasında bulundu.

Şekerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin de konuşan Bahçeli, "Bizim önerimiz fiyatları Türk Şeker'in yeniden belirlemesi, pancar ekim kotalarını aşamalı olarak kaldırmasıdır" dedi.

MHP lideri, konuşmasının devamında, 6 muhalefet liderinin görüşmesi üzerinden yine Millet İttifakı'nı hedef aldı.

'2023' MESAJI

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Fikir ırmağında ıslanmış her söz önümüze koyulan taştır. Fikrimiz köklüdür, faziletimiz engindir. Biz ne yapacağını, nereye ulaşacağını bilen ve bu doğrultuda bıçkın bir iradeyle mücadelesini sürdüren Türkiye sevdalılarıyız."

"MHP'nin siyaseti, başkaları gibi icazetli, ipotek altında bir siyaset olarak görülmez. MHP'nin vizyonu kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olan 2023 Türkiye'nin kader ve karar yılı aynı zamanda tarihsel kavşağıdır."

ANKET SONUÇLARINA TEPKİ

"Şunu bir defa inanç ve iddiayla söylemek isterim ki MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çabalayan kim varsa 2023'de nal toplayacak, bozguna uğrayacaktır. Algı operasyonları bize sökmez. Bir gerçek vardır ki MHP'nin kaderi, milletin kaderi, varlığı Türk'ün ebedi varlığıyla bir ve aynıdır. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenebileceğimiz bir şey yoktur. Hamdolsun biz inkarcı değiliz. Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır. Bizim hakkımızda tek söz sahibi büyük Türk milletidir. Nehir olmayan yerde balık avına çıkanlar bizimle boy ölçüşemez."

"Aziz milletimizin iradesi üzerine kimse ambargo koyamayacak. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğreneceğimiz bir şey yok. Biz inkarcı değiliz, dosta güven, düşmana korku varan milliyetçi ülkücü hareketiz."

YİNE CHP'Yİ HEDEF ALDI

"Biz Türkiye'nin her yerindeyiz. 19 Şubat 2022 tarihinde başlattığımız toplantılarımızı geçtiğimiz hafta sonu tamamladık. CHP'ye oy veren kardeşlerimize, parti yönetiminin ne hallere düştüğünü ifade ettik. 131 seçim bölgesinde CHP'nin yakalandığı amansız hastalığı anlattık."

MHP'Lİ BAŞKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

"Huzurlarınızda bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı ve güzel haberlerini beklediğimi dile getiriyorum. Biz 2023 yılının Haziran ayına kadar durmayacağız. Sürekli 1 adım önde olmanın gayreti içerisinde olacağız. Bir günümüzü diğeriyle eşit olmasına göz yummayacağız. Fitnecilerin tuzaklarına takılmayacağız."

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

"Terörizmin sancıları, aşırı ideolojilerin sakatlıkları, başarısız devletlerin savrulmaları, kitlesel ve düzensiz göçlerin neden olduğu sorunlar hiçbir coğrafya ile sınırlı değildir. Bugünkü dünya tablosunda sayıları 85 milyona ulaşan insan, sığınmacı ya da mülteci durumuna düşmüştür. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ukraynalı sayısı 65 bini bulmuştur.

Silahların konuştuğu yerde insanlık susmaktadır. Savaş demek kıtlık demektir, yokluk demektir, tehdit demektir. Elbette haklı bir bahanesi olmayan, meşru bir temele dayanmayan bir savaşın kazançlı çıkanı da olmayacaktır.

Neticesi ne olursa olsun her savaşın kaybedeni insani değerlerdir. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların küresel enerji ve emtia fiyat artışlarını nasıl tetiklediği, salgının yaraları henüz sarılmamışken hayat pahalılığını nasıl tırmandırdığı ortadadır.

Küresel gıda ihracatının neredeyse yüzde 25'i Rusya'nın tekelindedir. Bu ülke tek başına yılda 44 milyon ton buğday ihraç etmektedir. Rusya-Ukrayna'nın buğday ihracatının durdurduğunu açıklaması felaket habercisidir. BM gıda ve tarım örgütünün yaptığı son açıklamalarda temel gıda emtiyalarının iki büyük ihracatçısı olan Rusya ve Ukrayna'nın tarımsal faaliyetlerindeki muhtemel aksaklıkların dünyadaki açlık sorununu kamçılayacağı iddia edilmektedir, yaşanan da budur."

3 MADDELİK ACİL TEDBİR ÇAĞRISI

"Türkiye'nin 3 ana başlık altında acil ve stratejik tedbirler alması milli bir zaruret olarak karşımızdadır.

Gıda güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması şarttır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, açıklamaları, Tarım Bakanlığımızın adımları milletimizi rahatlatmaktadır. MHP, tarım sektörünü, Türkiye'nin var oluş mücadelesinin temel taşı olarak değerlendiriyor. Hem doyacağız, hem doyuracağız, hem kendi kendimize yeten bir ülke olacağız. Ekilebilir terim arazilerini genişletmek ve çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Tarım sektörünün yüksel verimlilikle, kaliteli ürün üreten, teknolojik kullanabilen, ülke insanını besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek, büyümeye katkı sağlayabilen bir yapıya kavuşturulması esastır.

Üretici örgütlerinin güçlendirilmesine, tarımsal işletmelerin rekabet işlerinin artırılmasına ve pazarlama ağlarının geliştirilmesine ağırlık verilmelidir.

Çiftçilere sağlanacak devlet desteği, ürünün arz ve talebini dikkate alan, üreticinin yoksulluğunu ortadan kaldıran, refah artışı sağlayan, girdi maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten bir anlayışla yapılandırılmalı. Yüksek verim ve kalitede, tohum, fide, fidan ve damızlık hayvan geliştirilmesi ve üretimi desteklenmeli ve dış bağımlılığa son verilmelidir.

Tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, istihdam sağlanması, marka olarak pazarlanmasına dayalı temel yapılanma oluşturulmalıdır."

'ŞEKER' TEPKİSİ: 'SİYASİ KUMPAS'

"Pancar ekim kotası aşamalı şekilde kaldırılmalı. Esasen mesele ne ayçiçek yağı ne şekerde fiyat artışıdır. Dün domates, patates, patlıcan diyenler bugün yeni ürünlere bel bağlamıştır.

Şekerin kilogram fiyatının 7 liradan 19 liraya çıkması ve bunun siyasileştirilmesi pis bir kumpasın servis edilmesinden başka bir şey değildir. Fiyat artış beklentisi, şeker stoklayan fırsatçıların gözünü hırs bürümesi birden bire şekeri tartışmalı hale getirmiştir. Şu anda şeker eksiği değil fazlası mevcuttur. Dini imanı para olan çıkarcılara mutlaka hesap sorulmalı, bunların yırtık yakalarından tutulmalıdır. Ortalığı karıştırmaya çalışanlar bugün farklı ürünlere bel bağlamışlardır. 2023'e kadar bu karanlık kampanya hız kesmeyecek, farklı boyut ve içeriklere bürünerek tehdide devam edecektir.

Bunlar Türkiye'nin karşısına dizilen husumet aktörleridir. Zillete düşüp fiyat artışlarından siyasi propaganda konusu çıkarmaya heves edenleri asla iyi niyetli göremeyiz. Devletimiz ve milletimiz tüm meselelere hakimdir. Zillet korusunu açık açık uyarıyorum. Kışkırttığınız yalan ve dedikodular ters tepecek ve alayınızı rezil edecektir.

"HAYAT PAHALILIĞINDAN BİZ DE RAHATSIZIZ"

"Enflasyonun ve bunun sonucu olan hayat pahalılığının geldiği noktadan biz de rahatsızız fakat zillete düşüp fiyat artışlarından siyasi propaganda konusu çıkarmaya heves edenleri de iyi niyetli göremeyiz. Devletimiz ve hükümetimiz tüm meselelere hakimdir. Türkiye'nin altını oymaya, toplumsal barışını bozmaya, huzur ve istikrarını sabote etmeye kalkışan zillet korusunu uyarıyorum. Ateş olsanız cürmüzün kadar yer yakarsınız, kendinizi de ateşe vermiş olursunuz, kışkırttığınız, gölgesinde yattığınız yalan ve dedikodular ters tepecek, alayınızı rezil edecek."

'İSRAİL TEMASLARI' VURGUSU

"Bizim enerji politikamızın temel amacı şudur, enerji dış bağımlılığının azaltılarak güvenli enerji kaynaklarının oluşturulması, yerli enerji kaynaklarının verimli kullanılması, nükleer başta olmak üzere yeni enerji teknolojilerini üretecek etkinliğe ulaşılması, enerji sıkıntı yaratacak risklerin önlenmesiyle, ülkemizin kurulu gücünün enerji talebini karşılayabilecek duruma getirilmesidir. İsrail ile kurulan temaslar, bu ülkenin doğalgazının Avrupa'ya taşınmasıyla ilgili karşılıklı ve geliştirici iş birliği kararlarının açılması, Türkiye'nin enerji konusundaki dezavantajlı pozisyonu telafi edecek hamlelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Karadenizde keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz kaynağı, Doğu Akdeniz'de bulunacak yüksek rezerv miktarı ülkemizin elini ve enerjisini siyasette güçlendirecektir. Türkiye kimseye el açacak, minnet edecek bir ülke değildir."

DOLMABAHÇE'DEKİ MÜZAKERELER

"Bu tarihi nitelikli görüşmenin şu sıralar Dolmabahçe'de başlayacağı anlaşılmaktadır. Ateşkes ve barış arayışlarının İstanbul'da ele alınacak olması bizleri umutlandırmış, Türkiye'nin tarafsız politikalarıyla güvenilir bir ülke olduğunu tescillemiştir. Dileğimiz Putin ile Zelenski'nin yüz yüze görüşmelerini İstanbul'da yapmalıdır. Biz çatışmaların son bulmasını, statükonun yeni baştan ele alınmasını arzuluyoruz."

6. FİLO ÖRNEĞİ

"Geçmişte Rusya yanlısı olarak mangalda kül bırakmayanlar bugün 1 numaralı Amerikancı kesilmişlerdir. İstanbul Dolmabahçe rıhtımına demirleyen ABD'nin 6. filosuna 17 Temmuz 1968'de saldıranlar utanmadan, sıkılmadan o filonun tayfası, kurşun askeri haline gelmişlerdir. Bunların dünü mü doğruydu? Bize göre bu namertlerin dünü de yanlıştı, bugünü de yanlıştır."

"Yeri gelir Rusya yanlısı yeri gelir ABD taraftarı olurlar ancak Türkiye'yi hayatlarında ağızlarına alamazlar. Türkiye nerede duruyorsa bunlar karşısında yer alır. Biden devşirmelerinin emperyalizmin kuklalarının, ülkelerimize yönelik kurulmuş tuzak olduğunu artık hiç kimse yok sayamaz. İşte CHP bunların topal siyaset ayağıdır."

"Zillet İttifakı'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Batı bloğuna kandaşlık yapması sırf göze girmek üzere şekillenmiş küstah ve köhne bir sapmadır. Bunlara gelin Türkiye'nin haklarının savunun derseniz öncelikle neyi kazanıp neyi kaybedeceklerine bakarlar. Vatan ve millete yan bakanlara sessiz ve seyirci kalmak şerefli ve onurlu bir davranış mıdır? Biz hiç kimsenin milletine bakmadan, derisinin rengine odaklanmadan ilkelerimiz ne diyorsa Türkiye'nin hakları ne gerektiriyorsa siyasetimizi ona göre belirliyor, ona göre hareket ediyoruz."

ABD BAŞKANI BIDEN'A TEPKİ

"Biden hem hukuktan hem demokrasiden söz açıp da ülkelerin rejimlerinin değişmesini ne hakla isteyebilmektedir? Dün Türkiye'yi hedef alan Biden'ın bugünkü hedefi Rusya'dır. Okyanusun karşı kıyısından bakınca Türk ve Müslüman çocuklarının ölümü masum bir vaka olarak mı görülüyor? Biz hiçbir ülkenin yanında veya karşısında değiliz, olamayız, olmamalıyız."

"ABD bu savaştan rahatsız değildir, bilakis uzamasından yanadır. Stratejik çıkarlarına uyan budur. Serseri mayınların kimlerin tuzağı olduğu, işin özünde muamma değildir. Çok dikkatli, temkinli olmak hayati derecede mühimdir. Kanlı savaş NATO'ya yeni bir ruh katmış, öldüğü söylenen beyin yeniden çalışmaya başlamıştır."

MUHALEFETİN TOPLANTISINI HEDEF ALDI





"Zillet ittifakı partileri gündemin gerisinde kalmanın telaşında olacaklar ki yeni bir toplantı yapmışlardır. Zillet İttifakı, Atatürk posterlerinin duvara asıldığı bir odada yuvarlak masaya etrafında bir araya gelmişlerdir. Sayısı 6+2'ye çıkarmışlardır. Masa altına saklanan sabıkalı ve suçlu sayısı 2'ye çıkmıştır. Gönül ister ki dürüst olsunlar, HDP ile Kuytul'u da yanlarına alarak yuvarlak masanın çapını genişletsinler. Zillet ittifakı partilerinin ortak açıklaması evlere şenlik, trajikomiktir."