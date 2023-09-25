Bahçeli'den 'Ayhan Bora Kaplan' operasyonu üzerine 'Süleyman Soylu' açıklaması: MHP sonuna kadar arkasında...

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:25

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bağlantılı olduğuna ilişkin ortaya atılan iddia ve yapılan haberler üzerine sert çıktı.

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki çeteye yönelik operasyon üzerine isim vermeden şöyle dedi:

"Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında Sayın Soylu’nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir."

Bahçeli, operasyon ve anılan isimlerle ilgili yapılan yorumlar üzerine şu çağrıyı yaptı:

"Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde zillet ittifakının paydaşlarını akıllarınca parlatmaya, öne çıkarmaya, tahkim ve taltif etmeye azmetmiş işbirlikçi ve işportacı gazeteci ve yorumcuların demokrasi ve insan onuruna ileri derecede kast ettikleri her türlü izahtan da varestededir. Bunların bildikleri her neyse Cumhuriyet Savcılarının öğrenmesi, gereğini yapmaları hukuk devleti ilkesinin kaçınılmaz bir icabıdır."

MHP lideri, konunun Soylu'yla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdüğü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş’ı bayraklaştırıp nevzuhur hak talebi için milli ve manevi tüm değerlerle ters düşen güdümlü kişilerin Sayın Soylu’yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır. Bilmeyenler için tekrar ifade etmeliyim ki, Sayın Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır."