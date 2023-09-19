Son dakika... Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'dan 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması: İddiaları yalanladı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 14:36

Güncelleme: 19.09.2023 - 14:48

Ankara eski Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’dan lüks bir villa ile otomobil aldığı iddialarını yalanladı.

Gazeteci Alican Uludağ, Kocaman'ın yaptığı resmi basın açıklamasını X hesabından paylaştı.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirten Kocaman'ın açıklaması şu şekilde:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yrütülen bir soruşturmada gözaltına alınan kişiden hediye alarak villa ve araba aldığıma yönelik oluşturulmaya çalışılan; mesnetsiz, temelsiz, tümüyle yalandan ibaret maksatlı ifitralar sebebi ile açıklama yapma zorunluluğu gerekmiştir.

Benim Çayyolu'nda evim yoktur, Esenboğa yolundak, bayiden hiçbir zaman lüks araç almadım.

Sosyal, görsel ve yazılı medya yolu ile bu haksız, lekeleyici, mesnetsiz yalanları yazan, yaygınlaştıran kötü niyetli herkesle ilgili olarak suç duyuruları yapılıp, nanevi tazminat davaları açarak hem kendimin ve ailemin hem de mensubu olmaktan gurur duyduğum yargının onurunu koruyacağım."

GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULAMIŞTI

Yüksel Kocaman, geçtiğimiz günlerde gazeteci Seyhan Avşar'a yaptığı açıklamada Kaplan ile görüştüğünü kabul etmiş, restoranda karşılaştıklarını ekleyerek "Onun dışında bu şahısla iş ilişkim, arkadaşlığım olamaz. Benim bir mafya babasının alacağı eve ihtiyacım yok." demişti.