Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı kulis bilgileri: 'Polisler baskı altında, araya hatırlı isimler girdi'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:04

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:30

Ayhan Bora Kaplan yurtdışına çıkmak isterken gözaltına alındı ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklandı.

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan bağlantıları bilinen Ayhan Bora Kaplan’ın davasında işin içine dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın adının karışması, soruşturmanın dinamiklerini birdenbire değiştirdi.

‘POLİSLERİN GÖREVDEN ALINACAĞI’ İDDİASI

Yargı camiasının bir bölümün yaşananlardan rahatsız olduğunu aktaran Şardan haberinde “Zira, sürecin içinde yer alan başka yargı mensuplarının var olduğu biliniyor. Bu durum, ister istemez soruşturmacı birimlere baskı olarak geri dönüyor. Halen bu baskılar devam ediyor. Hatta öyle ki, şimdi savcılık talimatıyla Kaplan'a yönelik soruşturma dosyasını yürüten polislerin görevden alınacağı iddiası kulislere yansıdı” ifadelerini kullandı ve ekledi:

“Bir de operasyondan etkilenecek Soylu ve yakın ekibinin, kendilerinin görevden alınmasından sonra iş başı yapan polisleri, "FETÖ'cü" olarak değerlendirmeleri var. Hem de ulaşabildikleri devletin önemli isimleriyle buluştukları kapalı kapılar arkasında. Benzer ifadeyi, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da kullanmışt. Kaplan'a yönelik operasyonda görev alan polislerin büyük bölümünün, eski dönemde de emniyet teşkilatının farklı birimlerinde çalışanlar olduğunu hatırlatayım. Zülfüyâre dokundu mu; meslektaşlarını FETÖ'cü olmakla itham etmek! İlginç tabii. Mademki bu polisler FETÖ'cü, onlarla düne kadar birlikte çalışanlar ne oluyor o halde?”

‘ARAYA HATIRLI İSİMLER GİRİYOR’

Kapalı kapılar ardından buluşmalar yapıldığını ve araya ‘hatırlı’ isimlerin girdiğini yazan Şardan “Bu avukatın, daha önce AKP'li önemli bir siyasetçinin vekiliyken, sonradan sahip olduğu siyasi nüfuzla Ankara Adliyesi'nde kendi lehine etki alanı yarattığı ifade ediliyor. Hatta bilhassa halen Yargıtay üyeliği yapan Yüksel Kocaman'ın döneminde Ankara Adliyesi'nde etki alanını güçlendirdiği "dokunulmazlıkla" mesleğini yürüttüğü herkesçe biliniyor. Ankara Adliyesi'nde bırakın yargı mensuplarını, kapıdaki özel güvenlik görevlilere ismi söylendiğinde "açmayacağı kapı" yok. Kendisi için "sivil başsavcı vekili" tanımlaması yapılıyor” diye belirtti.

Şardan, söz konusu avukatın mevcut müvekkilinin suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan olduğunu da aktardı.

‘ERDOĞAN MİT’TEN KAPLAN RAPORU İSTEDİ’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin MİT’ten rapor istediğini yazan Şardan “Raporun içeriği ise; Kaplan'la bürokratlar ve yargı mensupları başta olmak üzere kimlerin bağlantısının bulunduğu. MİT, detaylı bir rapor hazırlayıp ABD dönüşü Erdoğan'a sunacak. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, isimleri bilmiyor mu?" dediğinizi duyar gibiyim. Evet, Cumhurbaşkanı isimleri biliyordur büyük olasılıkla. Ancak, MİT'ten resmi olarak rapor istemesi önemli” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN RANDEVUYA ‘HAYIR’ DEDİ’

Kaplan dosyasıyla beraber ismi gündeme gelen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın Erdoğan’dan randevu talep ettiğini aktaran Şardan “Cumhurbaşkanlığı'ndaki kaynaklarım Erdoğan'ın, Kocaman'a randevu vermediğini aktardı. Bu da önemli bir gelişme. Malum, Kocaman'ın Erdoğan'la olan yakınlığının derecesi biliniyor. Erdoğan'ın görüşme isteğine "hayır" demesi dikkat çekici” şeklinde yazdı.