Bahçeli'den bayram mesajında hedef Millet İttifakı ve hekimler!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nı hedef aldı. Bahçeli, Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi nedeniyle hekimlerin eylem yapmasını da "çok yanlış" bulduğunu belirtip "Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık sistemimizi kundaklama, doktorlarımızı istismar ve tedavi süreçlerini aksatma girişimi rezalettir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında "adaylık" tartışmaları üzerinden Millet İttifakı'nı hedef aldı.
Devlet Bahçeli, mesajında "Tek ortak noktaları nevzuhur “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olan makus partilerin Türkiye’nin geleceği, milli gerçekleri, yüksek mücadele seviyesi hakkında en küçük görüş, tespit ve teklifleri yoktur. Bunların derdi koltuk paylaşımı, geçimleri de fitne, dedikodu, yalan ve istismardır" dedi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Bahçeli, "Terörist Demirtaş’ın cezaevinden açıklamalar yapıp sürece müdahil olma sinsiliği, pazarlıkların günbegün kızışması, bakanlıkların bile dağıtıldığına yönelik iddialar, ilaveten zillet ittifakının beş defa toplanmasına rağmen hiçbir sonuca ulaşamaması ileri derece dağınıklığın ve çaresizlik içinde kıvranışın bir nevi belgelenmesidir" ifadelerini kullandı.
MHP lideri, "2023’de Cumhur İttifakı yine liyakatiyle, milli vakarıyla ve tecrübesiyle öne çıkacak, muhkem ve mutlak bir başarıya imza atacaktır" iddiasında bulundu.
KARAKAYA İÇİN EYLEM YAPAN HEKİMLER HEDEFTE
Bayramdan beklentisinin "gönüllerdeki katılıkların yumuşaması, kırgınlıkların giderilmesi, insanlarımız arasındaki mesafelerin bir an önce kapatılması" olduğunu ifade eden Bahçeli, mesajının devamındaysa hekimlerin sağlıkta şiddete karşı iki gündür sürdürdüğü eylemleri hedef aldı.
Konya'da görevi başında katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümü için "Sağlık çalışanlarımızı ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan şiddet dalgasını ön şartsız kınıyor, suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini arzuluyorum" diyen Bahçeli, Karakaya'nın öldürülmesi sonrası yapılan eylemler için şöyle dedi:
"Türkiye düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği’nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum.
Geçmişte PKK’nın şehit ettiği doktor, ebe ve hemşirelerimize sesi çıkmayan, bölücü terör örgütüne tepki göstermeyen Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık sistemimizi kundaklama, doktorlarımızı istismar ve tedavi süreçlerini aksatma girişimi rezalettir, art niyetliliktir"
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