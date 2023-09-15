Bahçeli'den bisikletli poz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bisikletle poz vererek, "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nu tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 19:30
Bahçeli'den bisikletli poz!
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MHP lideri Devlet Bahçeli, "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nu bisikletle poz vererek kutladı.  

Devlet Bahçeli'nin, bisikletle çektirdiği fotoğraflar partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, sporu ve sporcuyu destekleyerek, 'gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir' sözüyle, 8 Ekim'de başlayacak olan, 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bugünden tebrik ederek başarılar dilediler" denildi. 


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