Bahçeli'den Davutoğlu'na 'Gazze' teşekkürü: Yüz yüze görüşme gerçekleşecek!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 20:18

Güncelleme: 22.10.2023 - 20:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün sosyal medya hesabından, Gazze'yi abluka altına alan ve şu ana kadar binlerce can kaybına neden olan saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki göstermişti. Bahçeli'nin açıklamasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu açıklamayı desteklemişti.

MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin, "dün paylaştığı Gazze konusundaki hassasiyetini içeren tweetine verdiği destekten dolayı Davutoğlu’na teşekkürlerini ilettiği" vurgulandı.

Açıklamaya göre Davutoğlu da "tüm Gazzeliler adına Filistin konusundaki hassasiyetlerinden dolayı" Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

Telefon görüşmesinin devamında iki liderin önümüzdeki günlerde Gazze konusunu ele alacakları bir yüz yüze görüşme yapma hususunda da mutabık kaldıkları ifade edildi.

24 SAAT MÜHLET VERMİŞTİ

Bahçeli, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur: Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Gazze’yi yüzü gülen çocukların şehri, kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İslam beldesi yapmaya hazırdır, buna da and olsun, hamd olsun muktedirdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif ve çok boyutlu diplomatik mücadelesinde de Türk milleti ve tüm inananlar yanındadır."

Türkiye Cumhuriyeti, Gazze’yi yüzü gülen çocukların şehri, kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İslam beldesi yapmaya hazırdır, buna da and olsun, hamd olsun muktedirdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif ve çok boyutlu diplomatik mücadelesinde de Türk milleti ve tüm… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) October 21, 2023

DAVUTOĞLU DESTEK VERMİŞTİ

Davutoğlu da bu paylaşımının ardından Bahçeli'ye destek vermişti: "Günlerdir algı yönetimi ve provokatif çıkışlar ile Gazze’de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen, bu insanlık suçuna dur demek adına atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi; Sn @dbdevletbahceli’nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum."