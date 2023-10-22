Bahçeli'nin 'Gazze' çağrısına Davutoğlu ve Karamollaoğlu'ndan destek geldi

Yayınlanma: 22.10.2023 - 11:23

Güncelleme: 22.10.2023 - 11:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin bir "çağrı" yapmış ve "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır'' demişti.

Bahçeli'nin çağrısı muhalefette de destek buldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP liderinin sözleri üzerine "takdir" ve "teşekkür"lerini dile getirdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir algı yönetimi ve provokatif çıkışlar ile Gazze’de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen, bu insanlık suçuna dur demek adına atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi; Sayın Devlet Bahçeli'nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum."

Karamollaoğlu da, Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teşekkür etti.

Karamollaoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli’ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum" dedi.



