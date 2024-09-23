Aziz Yıldırım'dan yalanlama: 'Ben Fenerbahçeli doğdum'
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada kendisinin ağzıyla yayınlanan haberlere yalanlama metni yayınladı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır.
Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanmasıdır.
Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir."
Etiketler: #aziz yıldırım #fenerbahçe #sosyal medya
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