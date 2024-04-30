Bahçeli'den 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama! İYİ Parti'yi 'ihanet' ile suçladı, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:51

Güncelleme: 30.04.2024 - 11:38

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Cumhur İttifakı'nı överek başlayan Bahçeli, İsrail'le Türkiye'nin ticari ilişkileriyle ilgili sözleri nedeniyle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da sert sözlerle eleştirdi.

"SOYADININ AĞIRLIĞINI TAŞIMAKTAN ACİZ..."

İsim vermeden konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna neler yapmayı göze aldığını herkes görüyor. Üç beş belediye almak, siyasi ihtiraslarını tatmin etmek için he türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecek, Allah affetmeyecektir. Cumhur İttifakı'nı zaafa uğratmak dışında yaptıkları bir şey yok. Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur değildir. Biz siyaseti mertçe, adam gibi yaparız, yol arkadaşlarımızın da böyle olmasını bekleriz. Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt olanların Türkiye'yi engelleme heveslerinin kursaklarında kalacağını cesaretle söyleriz."

İMAMOĞLU'NA CNN RÖPORTAJI ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CNN International'a verdiği röportajda Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı için 'terör saldırısı' demesine de tepki gösteren Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"İBB Başkanı'nın ABD basınına konuşup Hamas'a terör örgütü demesi, jet yakıtıcılarında bir rahatsızlığa yol açmamıştır. PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesinin hakikatle, vicdanla bağdaşmayan bir durum olduğunu sadece biz mi düşünüyoruz?"

‘FERDİ TAYFUR’ AÇIKLAMASI GELDİ

Sosyal medya hesabından yayınladığı ve arka planda Ferdi Tayfur'un şarkısının çaldığı videoyu, 'Cumhur İttifakı'nda çatlak' şeklinde değerlendirenlere de yanıt veren Devlet Bahçeli, "'Bahçeli Erdoğan'a savaş açtı', balans ayarı çekti, MHP-AKP savaşı yükleniyor. MHP AKP'ye atanmış bir kayyumdur. Bu iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacaktır ve ayakta kalacaktır" dedi.

Benzer yorumları yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da seslenen Bahçeli "Senin de klinik bir vaka olduğunu söylüyor ve toplum adına tedavi altına alınmanı tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

HEDEF ALDIĞI BAKAN ŞİMŞEK'E SAHİP ÇIKTI

MHP lideri ayrıca, geçen günlerde 'yerel halk' tanımlaması üzerinden isim vermeden hedef aldığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de sahip çıktı.

Bahçeli, "Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Sömürge kuklaları ile görülecek işimiz vardır" dedi.

"İHANETİ TEBRİK ETMEK BİZİM DEFTERİMİZDE YAZMAZ"

Bahçeli, son olarak İYİ Parti'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaydan da bahsetti.

Kurultayın ardından neden tebrik etmediği sorusuna yanıt veren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Hiçbir partinin iç işlerine karışma amacımız yoktur. İhtiyacımız da yoktur. MHP neden tebrik etmedi suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. 104 siyasi parti var, her biri kongresini yapar. Neden tebrik etmediğimi söylüyorum. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz."

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

* Türkiye seçimsiz bir döneme girmiştir. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimiz.

* Ahlaki tutarlılığın vatansever duruşun müstesna markası olan Cumhur İttifakı siyasi istikrarın kökleşmesinde muazzam bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı Türk devrinin serdengeçti yüreğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkmasıdır. Doğum sancılı olsa da doğan kudret lider ülke Türkiye'dir.

"NETANYAHU LAHEY'DE YARGILANACAK"

* Mısır'da devam eden rehine takası ve ateşkes görüşmeleri sonuca varılması gönülden desteğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria da tehlike altındadır. Bu barbarlığın sonu yoktur. Türkiye İsrail soykırımının takipçisi olacaktır. Dökülen kanlar yerde kalmayacaktır. BMGK'daki veto sistemi çözüm arayışlarını tıkamakta. Netanyahu vakti ve saati geldiğinde Lahey'de yargılanacak tarihe soykırımcı olarak geçecektir.

"ÜÇ BELEDİYE ALMAK İÇİN..."

* Cumhur İttifakı hesap yapanlara mahkum değildir. Biz siyaseti adam gibi yaparız yalan ile yol alınmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip kabineyi yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete sonra Allah'a havale ederiz.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

* PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine "alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

* Bu ziyaret tarihidir. Ankara-Bağdat ilişkisi 2 ülkenin de yararınadır. PKK Irak'tan sökülüp atılmalıdır.

ALMANYA CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE ZİYARETİ

* Bu esnada Türkiye'ye ziyaret düzenleyip İBB Belediye Başkanı'na alelacele ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının döner diplomasisi de şaibeli ve şüphelidir. Yine de Türkiye-Almanya ziyaretinin ilerlemesi temennimizdir.

TÜRK-KÜRT AYRIMI TEPKİSİ

* Türkiye'nin kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Bölücülük yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. PKK/YPG bu topraklardan kazınacaktır. Bölücülükle mücadele ülke içindeki yıkım çevresi çökertilecektir. MHP terörü bir hak arama gören Kürt kökenli vatandaşlarını kucaklayacaktır.

FERDİ TAYFUR’LU YÜRÜME VİDEOSU

* Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Sömürge kuklaları ile görülecek işimiz vardır. Yürüyüş yaptığım videodan sonra çarpık değerlendirmeler yapanlar şimdi beni dinleyiniz adını bile Kobanili Ahmet sen de özellikle dersini almalısın. Bir şey söylemek istesem muhatabına doğrudan söylerim. 'Hainsin diyorsam söyleten sensin...' Bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır.

BAHÇELİ-ERDOĞAN ARASINDA TARTIŞMA İDDİALARI

* Bazı gazete manşetlerine bakar mısınız; 'Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu?' 'Bahçeli Erdoğan'a balans ayarı çekti.' Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Kobanili Ahmet senin de klinik vaka olduğunu değerlendiriyoruz. Bir zaman sonra hiçbir aşı sana fayda etmeyecektir. Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır.

İYİ PARTİ'DEKİ KURULTAYI: İHANETİ TEBRİK ETMEK BİZİM DEFTERİMİZDE YAZMAZ

*Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış bir yönetim değişikli söz konusu olmuştur. İçişlerine karışma gibi bir hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. MHP herkes tebrik etti siz niye tebrik etmediniz suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. 104 tane siyasi parti var her kongreyi tebrik eden etmeyen olabilir. Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun söylüyorum ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz.