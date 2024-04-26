Devlet Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu mesajı kime? 'Dükkanı kapat gel diyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısıyla vermek istediği mesajın İYİ Parti ve Meral Akşener'e olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:07
Devlet Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu mesajı kime? 'Dükkanı kapat gel diyor'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yürüdüğü anları gösteren görüntüler, gündem haline geldi. 

Bahçeli'nin sözkonusu şarkı ile kime mesaj gönderdiği sorusunun cevabı merak konusu oldu. Konu ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine MHP'den açıklama yapıldı. 

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın aktardığına göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin tepkisinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti. 

“Böyle bir şey olabilir mi Nagehan, biz yeni bir anayasa yapılsın istiyoruz, bunun için elbette partilerin görüşmesi gerekir. Anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız, elbette oturup konuşacağız" diyen Yalçın, partisinin Cumhur İttifakı'na bağlılığını "Kaldı ki genel seçim öncesi AK Parti bizi rahatsız edebilecek bir takım görüşmeler yapmıştı, biz buna bile bir şey demedik” ifadeleriyle vurguladı. 

İYİ PARTİ'YE 'DÜKKANI KAPAT' ÇAĞRISI

Semih Yalçın'a göre şarkıyla verilmek istenen mesajın yarın olağanüstü kurultaya giden İYİ Parti ve Meral Akşener’e olduğunu belirten Alçı, yazısına şöyle devam etti:

"Yani Sayın Bahçeli Akşener ve İYİ Parti’ye ben dost, sen düşman oldun diyor. Peki bu hala dost olabilirsin anlamı taşıyor mu?

Anladığım kadarıyla taşıyor. Yani MHP Genel Başkanı İYİ Parti’ye ‘dükkanı kapat gel ben buradayım’ diyor."

 


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