Son dakika... Seçimden sonra ilk: Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından ilk kez MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:30
Son dakika... Seçimden sonra ilk: Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk kez bir araya gelecek.

Erdoğan'ın Bahçeli'yi bugün saat 15.00'te Çayyolu'ndaki konutunda ziyaret etmesi planlanıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı, Bahçeli'yle en son ocak ayında görüşmüştü.


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