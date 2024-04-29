Son dakika... Seçimden sonra ilk: Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek

Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:30

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk kez bir araya gelecek.

Erdoğan'ın Bahçeli'yi bugün saat 15.00'te Çayyolu'ndaki konutunda ziyaret etmesi planlanıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı, Bahçeli'yle en son ocak ayında görüşmüştü.