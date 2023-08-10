Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yerel seçimler için ittifak çağrısı yaptı. Bahçeli, Akşener'e daha önce de "Eve dön" çağrısı yapmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 23:08
Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yerel seçim çağrısı yaparak, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına." ifadelerini kullandı.

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