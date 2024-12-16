Bahçeli'den Özgür Özel'e 'viking' yanıtı: Mankurt, densiz, cahil...

Yayınlanma: 16.12.2024 - 15:44

Güncelleme: 16.12.2024 - 15:44

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Devlet Bahçeli’nin Kürt sorununun çözümü için yaptığı öneri Viking döneminin apandisit ameliyatına benziyor" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Özgür Özel'in sözleri için "Bir cahilin, bir densizin, bir mankurtun tevili olmayan zırvasıdır" diyen Bahçeli, CHP'yi ve Özel'i hedef aldığı sözlerine şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı’nın Viking benzetmesi kimlere özendiği, hangi tarih müktesebatından beslendiği gerçeğini açıkça deşifre etmiştir.

Bizim mantığımızın Viking mantığı olduğunu ileri sürmek için hayatın akışına, siyasetin ve hadiselerin iç yüzüne esirleşmiş ve özelleşmiş devşirme gözüyle bakmak yeterlidir.

Bizim mantığımız Türk mantığıdır, feyzini millet aklından; fikrini de Türk ahlak, kültür ve tarihinin muazzam birikiminden almaktadır.

Özgür Özel’in Viking takıntısı potansiyel hayranlığının dışa vurumu, viran ve virman edilmiş iradesinin acıklı vurgunu, çatlak vazo gibi oturduğu koltuktaki pespaye halinin vaziyetidir.

Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir.

DEM’i istismar eden CHP’nin melun komploları çuvallamaya müstahaktır."

Bahçeli sözlerini "Özgür Özel de Vikinglerle yol yürümek istiyorsa takdir kendisinindir, bizim yolumuz Türk milletinin yoludur, Türk devrinin yoludur, Türkiye Yüzyılının yoludur" diyerek tamamladı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halktv.com.tr'den Fikret Bila'ya yaptığı değerlendirmede, "Kürt sorunu"yla ilgili konuşurken "İnsan sağlığından örnek verelim. Eski çağlarda ameliyatlar nasıl yapılıyordu, bugün nasıl yapılıyor? Örneğin Vikingler apandisit ameliyatını nasıl yapıyordu? Hastanın karnını yaralım, elimizi sokalım, apandisiti yakalayalım, koparıp çıkaralım! Bugün apandisit ameliyatı böyle mi yapılıyor? Hayır. Ameliyat teknolojisi çok değişti. Bu değişim sosyal ve siyasal sorunların çözümü için de geçerlidir. Bugün Kürt sorununu Viking kafasıyla çözemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.



