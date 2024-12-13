CHP lideri Özgür Özel, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

Yayınlanma: 13.12.2024 - 19:45

Güncelleme: 13.12.2024 - 19:45

Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

CHP lideri Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu eşlik etti.