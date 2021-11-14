Bahçeli'den 'Türk Dünyası Haritası'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği 'Türk Dünyası Haritası' paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, dün adı "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen Yassıada'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi" dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sayın Genel Başkan'ımız esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na 'Milli Şuur Nişanı'nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. Ayrıca, Türkiye’yi temsilen Aksakallılar Konseyi’ne atanan Sayın Binali Yıldırım’ı da telefonla arayarak gönülden kutlamıştır.
Açıklamada, Bahçeli'nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.
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