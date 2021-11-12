Son anket yayınlandı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geçiyor

Metropoll Araştırma, “Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021” çalışması kapsamında yurttaşlara yönelttiği “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.



Araştırmaya göre AKP’nin oy oranı, kararsızlar dağıtıldığında bile yüzde 30’lara doğru gerileyerek yüzde 32,6 oldu. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçti. Yüzde 10’luk seçim barajının gelecek seçimlerde de uygulanacağı düşünülürse, bu oran MHP’nin baraj altında kalacağına işaret etti.