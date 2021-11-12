Son anket yayınlandı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geçiyor
Metropoll Araştırma, “Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021” çalışması kapsamında yurttaşlara yönelttiği “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.
Araştırmaya göre AKP’nin oy oranı, kararsızlar dağıtıldığında bile yüzde 30’lara doğru gerileyerek yüzde 32,6 oldu. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçti. Yüzde 10’luk seçim barajının gelecek seçimlerde de uygulanacağı düşünülürse, bu oran MHP’nin baraj altında kalacağına işaret etti.
MİLLET İTTİFAKI, CUMHUR İTTİFAKI’NI GERİDE BIRAKTI
Millet İttifakı’nda ise, Cumhur İttifakı'nın toplamına yakın bir oy oranı çıktı. CHP'nin kararsızlar dağıtıldığında oy oranı yüzde 25,2, İYİ Parti'nin ise yüzde 14,3 oldu. İki partinin yüzde 39,5 olan toplam oy oranı, Cumhur İttifakı'nın yüzde 40'lık oy oranına hayli yakın seyrediyor. Hatta Saadet Partisi'nin 1,7'lik oyu da hesaba katıldığında, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor.
KARARSIZLARIN OY ORANI YÜZDE 20
Araştırmada HDP'nin oy oranı ise yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti. Buna göre HDP, seçimi dördüncü sırada tamamlayarak yüzde 10'luk seçim barajının uygulanması durumunda Meclis'e giren son parti oluyor.
Öte yandan araştırmada kararsızlar ve protesto oy vereceğini söyleyenlerin toplamının yüzde 20'lere yakın olması da dikkat çekti.
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