Bahçeli'nin açıklamaları gündem olmuştu: AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP ile CHP arasında ittifak kurulmasının MHP’nin samimi dileği olduğunu söylemesinin ardından AKP'den konuya ilişkin açıklama geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gelişmeler ve CHP ile AKP'nin lider düzeyindeki görüşmelerine ilişkin çok konuşulacak bir açıklama yapmıştı.
Bahçeli'nin açıklamasında "Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir" diyerek ittifaka bağlılığını tekrar etmesi dikkat çekmişti.
"BU KONUDAKİ İRADEMİZ TAMDIR"
AKP sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin X hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır."
Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek…— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 12, 2024
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