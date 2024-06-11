Devlet Bahçeli'den zamanlaması manidar 'yüzük' paylaşımı: 'Allah bana yeter'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Instagram hesabından bugün taktığı yüzüğün fotoğrafını yayınladı. Paylaşımın Erdoğan-Özel zirvesinin hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti. Turkuaz bir taşı olan yüzüğün üzerinde "Allah bana yeter" yazıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:45
Devlet Bahçeli'den zamanlaması manidar 'yüzük' paylaşımı: 'Allah bana yeter'
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, ittifak ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerini değerlendirdi. Bahçeli, "Erdoğan herkesle görüşebilir" dedi.

"ALLAH BANA YETER"

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı yüzük dikkat çekti. Bahçeli, daha sonra yüzüğünün yakın çekim fotoğrafını Instagram hesabından da paylaştı.

Bahçeli'nin dikkat çeken rozetindeki yazı Göktürkçe, yüzüğündeki yazı ise Türkçe idi. Bahçeli'nin üzerinde 'Allah Bana Yeter' yazan yüzük ile Göktürkçe ‘Allah bana yeter' yazılı rozet taktığı görüldü.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu paylaşımın Erdoğan ve Özgür Özel zirvesinden birkaç saat önce gelmesi ise dikkat çekti.


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