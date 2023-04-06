'Bahçeli’nin asil listesindeyim' demişti! 'Sarallar' operasyonunda tutuklanan Şahin Gürz, MHP'den milletvekili adayı oldu
'Sarallar' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Şahin Gürz, MHP'den aday oldu. Gürz, İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterildi.
MHP, 14 Mayıs 2023'te yapılacak genel seçimler için adaylarını açıkladı. Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’den birinci sırada aday oldu.
KILAVUZ DA GÜRZ DE LİSTEDE
Açıklanan listede eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 'Sarallar' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Şahin Gürz de yer aldı.
Kılavuz, Mersin 4. sıradan aday gösterilirken Gürz, İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday oldu.
'BAHÇELİ'NİN ASİL LİSTESİNDEYİM' DEMİŞTİ
Aynı zamanda Haliç Üniversitesi 'Rektör Danışmanı' da olan Gürz’ün 'Sarallar' suç örgütünü devreye koyarak yağma suçunu işlettirdiği iddia edilmişti. 'Zorla alıkoyma' ve 'yağma' suçunun işlenmesine sebep olmakla suçlanan Gürz, savcılık ifadesinde, “Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisiyim. Devlet Bahçeli’nin asil listesindeyim” demişti.
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