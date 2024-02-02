Bahçeli'nin görevden aldığı başdanışman Sözlü: Şahsıma hiçbir tebliğ yapılmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görevden aldığı Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sözlü, kendisine hiçbir tebliğ yapılmadığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:53
Bahçeli'nin görevden aldığı başdanışman Sözlü: Şahsıma hiçbir tebliğ yapılmadı
Abone Ol google-news

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından yayınlandığı açıklamada MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışları nedeniyle görevden alındığını duyurdu.  Yalçın'ın ardından açıklamada bulunan Sözlü, hiçbir tebliğ yapılmadığını söyledi. 


"SEBEBİNE ANLAM VEREMEDİM"

Sözlü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

Şahsıma hiçbir tebliğ yapılmamasına ve sebebine anlam veremememe rağmen Genel Başkan Yardımcımız Sn. Semih Yalçın'ın sosyal medyada yaptığı açıklamaya istinaden Kamuoyuna:

Gençlik yıllarımda tanıştığım Ülküden, Türk milliyetçiliği fikrinden, Alparslan Türkeş çizgisinden ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmayacağım. 

MHP aynı zamanda babamın partisidir ve ben bu partinin misafiri değil ev sahibiyim, bu hareketin öz evladıyım.

Tanrı Türkü Korusun.


Hüseyin Sözlü haberleri Semih Yalçın haberleri Bahçeli haberleri MHP haberleri

İlgili Haberler

MHP Adana'da kriz: Üç ilçe başkanlığı kapatıldı, Bahçeli'nin başdanışmanı disipline sevk edildi

MHP Adana'da kriz: Üç ilçe başkanlığı kapatıldı, Bahçeli'nin başdanışmanı disipline sevk edildi
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP'li Uysal'ın kurduğu vakfa devredilmişti: Kent ormanı için bir araya geldiler

MHP'li Uysal'ın kurduğu vakfa devredilmişti: Kent ormanı için bir araya geldiler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon