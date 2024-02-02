Bahçeli'nin görevden aldığı başdanışman Sözlü: Şahsıma hiçbir tebliğ yapılmadı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:53

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:53

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından yayınlandığı açıklamada MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışları nedeniyle görevden alındığını duyurdu. Yalçın'ın ardından açıklamada bulunan Sözlü, hiçbir tebliğ yapılmadığını söyledi.





"SEBEBİNE ANLAM VEREMEDİM"

Sözlü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şahsıma hiçbir tebliğ yapılmamasına ve sebebine anlam veremememe rağmen Genel Başkan Yardımcımız Sn. Semih Yalçın'ın sosyal medyada yaptığı açıklamaya istinaden Kamuoyuna:

Gençlik yıllarımda tanıştığım Ülküden, Türk milliyetçiliği fikrinden, Alparslan Türkeş çizgisinden ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmayacağım.

MHP aynı zamanda babamın partisidir ve ben bu partinin misafiri değil ev sahibiyim, bu hareketin öz evladıyım.

Tanrı Türkü Korusun.