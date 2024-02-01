MHP Adana'da kriz: Üç ilçe başkanlığı kapatıldı, Bahçeli'nin başdanışmanı disipline sevk edildi

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:59

Güncelleme: 01.02.2024 - 18:24

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde flaş bir gelişme yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.



Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı (2014-2019) Hüseyin Sözlü ve MHP lideri Devlet Bahçeli

BAŞDANIŞMAN GÖREVDEN ALINDI

Aynı sebeple Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de başdanışmanlık görevinden alındığını belirten Yalçın, Sözlü'nün merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti. Yalçın, konuyla ilgili olarak yapılan bu değişiklikleri kamuoyuna duyurdu.

Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) February 1, 2024

MHP'li Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

ADANA'DA AKP ADAY ÇIKARMIŞTI

AKP ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile yerel seçime girme kararı almış ve görüşmelerde, daha önce MHP’ye verilen Adana’nın AKP’ye bırakıldığı belirtilmişti. Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhur İttifakı ve AKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.