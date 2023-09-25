Bahçeli'nin 'sonuna kadar' desteğine Soylu'dan hızlı yanıt: 'Allah başımızdan eksik etmesin...'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:22

Güncelleme: 25.09.2023 - 15:25

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine sahip çıkıp destek mesajları paylaşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması üzerine kısa bir "teşekkür" paylaşımı yaptı.

Soylu, MHP liderinin açıklamasından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum.

Allah başımızdan eksik etmesin..

Allah razı olsun"

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasının eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkilendirilmesine çok sert çıkmış ve "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır" demişti.