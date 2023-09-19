Bahçeli'den yeni İYİ Parti çıkışı: 'Komşu'luğu bitirdi!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:05

Güncelleme: 19.09.2023 - 15:53

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarında satırbaşları şöyle:

"Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur.Türkiye oyun kurucu vasfıyla bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir.

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız. MYK'da kurultay ve seçim takvimimizi ele aldık. Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

Haklı mücadelemizi diri tutmanın gayretindeyiz. Göç sorunundan, ekonomik cepheleşmeye, İslamofobi salgınından ırkçı ve şovenizm hastalığına varıncaya kadar risk ve tehditler dünya genelinde artmıştır.

Dünyayı takip ediyoruz ve bunu yapmanın zorunlu olduğunu biliyoruz. Biz Türkiye sevdalısı cesur yürekleriz. Göz kamaştıran bir memleketin miraşcılara olarak bölgesel vizyonumuzu kapatmaya hakkımız olmadığına inananlarız. İnkar bir vebaldir. Varacağı her ihanettir.

"İSTİKBALİNİ KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Tarihini tanımayan milletler, istikbalini kaybetmeye mahkumdur. Türkiye'mizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri değerlendirmek, ilkesel politikamızla çelişmeyen çözümler üretmektir.

Türkiye'nin her meselesi bizim de meselemizdir. Bizim sırça köşklerle işimiz olmaz, olmayacaktır. Çıkar hesabı yapmamız, kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı değildir. MHP'nin duruşu kızılelma duruşudur.

"TÜRKİYE ELİNDE DEV BİR MEŞALEYLE AYAKTADIR"

Depremzede vatandaşlarımızın aç ve açıkta kalmaması sağlanmıştır. Görmeyen, göremeyenler yok saysa da TC her alanda yükseliş kulvarındadır. Bir zamanlar alnındaki güneş söndü sanılan Türkiye bugün elinde dev bir meşaleyle ayaktadır.

"AŞIRI HIRSI AKLININ ÖNÜNDE"

'Bu Meclis Gazi Meclis değildir.' diyen CHP Genel Başkanı'na önce Milli Mücadele yıllarını hatırlatır sonra izan ve insafa davet etmek isterim. Kılıçdaroğlu'nun parti içi çekişmeler nedeniyle iyice şuur kaybına uğradığı, oto kontrolünü kaybettiği anlaşılmaktadır. TBMM Gazi bir Meclis'tir. Kılıçdaroğlu'nın aşırı hırsı aklının önündedir.

''ŞİMDİ BİRBİRLERİNİ YİYORLAR''

CHP'nin il ve ilçe kongrelerinde havada uçuşan sandalyeler demokrasiyi zehirleyen ilkel manzaralar Kılıçdaroğlu ve yönetiminin maskesini düşürmüştür. Şimdi birbirlerini yiyorlar. Gerçekten de Allah bu milleti ülkeyi zillet ittifakından korumuştur. Mahalli idareler seçimlerine kimin hangi şartlar altında gireceği bizim meselemiz değildir. Biz Cumhur İttifakı'nın şaşmaz ahlakına ve ülkeye karşılıksız hizmet aşkının derin manasına bakıyor ve buna göre hareket ediyoruz.

CHP'Lİ TANRIKULU'NA AĞIR SÖZLER

CHP milletvekili TSK'ye iftira atmıştır. Günlerdir sabır ve dişimi sıkarak tahammül ettim. Beklemeye koyuldum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) saldıran bu alçak ve aşağılık sözde milletvekilinin ağız düşman ağzıdır, aidiyeti Kandil mağaralarıdır. Vatandaşlarımızı helikopterden atan Türkiye askeri değildir. Bu dil terör dilidir. CHP yönetiminin bu satılmış PKK'lıya lazım gelen cezayı vermekten imtina etmesi adı konuşmamış bir ağız ve akıl birliğine delalettir. Ne vatansızların ne bayraksızların TBMM'de yeri yoktur. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya Hazine'den maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.

HDP'NİN KAPATILMA DAVASI

HDP'ye açılan kapatma davası sürmektedir. AYM'nin yolu yol değildir. AYM neyi bekliyor. Hükmünü açıklamak için daha neyin olmasını planlıyor. Hazırlanan iddianamede eksik bırakılan ne vardır da hukuki süreç ağırdan alınmaktadır.

"KARABAĞ, AZERBAYCAN'DAN AYRILAMAZ"

Ermenistan ateşle oynamaktan vazgeçmelidir, aklını başına almalıdır. Her provokasyonun ağır sonuçları olacaktır. Karabağ Türk'tür, Türk kalacaktır. Karabağ karanlığa çekilemeyecektir. Karabağ, Azerbaycan'dan ayrılamaz, vatan toprağıdır.

Öte yandan Bahçeli, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EV OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

MHP Lideri, İYİ Parti'ye yönelik çağrısının halen geçerliliğini koruyup korumadığına yönelik soru üzerine gülerek "Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır" dedi.