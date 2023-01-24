Bahçeli'nin videosunu paylaşan Özdağ'dan 'katil' çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soru sormak istemesi üzerine "Hadi işine bak" diyerek azarlamasının ardından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdağ, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 18:03
Bahçeli'nin videosunu paylaşan Özdağ'dan 'katil' çıkışı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin soru soran gazeteciye verdiği tepkiyi eleştirdi.

Bahçeli'ye tepki gösteren Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, MHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru sormak istedi. Ancak soru üzerine MHP lideri, gazeteciyi "Hadi işine bak" yanıtıyla tersledi. Aynı anlarda MHP kurmayları da Yazıcıoğlu'nu Bahçeli'nin yanından iterek uzaklaştırdı. 

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu'nun "ajan provokatör edasıyla hareket ettiği" ve "yaptığının gazetecilik olmadığı" öne sürüldü.

Ancak Yazıcıoğlu'nun geçmişte bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle röportajının olduğu ortaya çıktı.

Bahçeli'nin, Yazıcıoğlu ile aynı karede poz verdiği görüldü.


Yıldız Yazıcıoğlu Devlet Bahçeli Ümit Özdağ

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