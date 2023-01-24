Son Dakika: Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine "Sinan Ateş cinayetine" ilişkin soru soran gazeteciyi azarladı.
Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısının çıkışında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Sinan Ateş sorusu soran gazeteciyi azarladı.
Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü adaylığına" ilişkin sorduğu soruya siz benim anlattıklarımı dinlememişsiniz yanıtı veren Bahçeli daha sonra Yazıcıoğlu'nun Sinan Ateş cinayetine ilişkin soracağı soruyu yarıda kesti.
Bahçeli mikrofonları itti ve Yazıcoğlu'na "Hadi işine bak, hadi işine bak" diyerek tepki gösterdi.
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