Bahçeli'yle sohbeti dikkat çekmişti: CHP'li Öztunç'tan o görüntülere açıklama geldi
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ortaya çıkan samimi görüntüleri üzerine "Çok kısa sohbet etmemiz çarpıtılmak istenmektedir. TBMM çatısı altında bir Genel Başkan ile sohbet etmek sıkça yaşanan bir durumdur" dedi.
CHP'li milletvekilleri Ali Öztunç ve Mustafa Sarıgül'ün TBMM'de Cumhur İttifakı'nın ortağı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle selamlaştığı samimi anlarını gösteren görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerin tartışmaya yol açmasının ardından Ali Öztunç'tan bir açıklama geldi. Öztunç, görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile TBMM kulisinde selamlaşarak seçim bölgem Kahramanmaraş ile ilgili çok kısa sohbet etmemiz birileri tarafından çarpıtılmak istenmektedir. Nezaket çerçevesinde gerçekleşen sohbetten başka anlam çıkarmaya çalışmak art niyettir.. Kaldı ki TBMM çatısı altında bir Genel Başkan ile sohbet etmek sıkça yaşanan bir durumdur. Meraklılarına duyrulur…"
1- Bugün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile TBMM kulisinde selamlaşarak seçim bölgem Kahramanmaraş ile ilgili çok kısa sohbet etmemiz birileri tarafından çarpıtılmak istenmektedir. Nezaket çerçevesinde gerçekleşen sohbetten başka anlam çıkarmaya çalışmak art niyettir..— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) December 11, 2023
2- Kaldı ki TBMM çatısı altında bir Genel Başkan ile sohbet etmek sıkça yaşanan bir durumdur. Meraklılarına duyrulur …— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) December 11, 2023
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