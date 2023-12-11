Sarıgül ile Bahçeli arasında samimi selamlaşma!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 18:09

Güncelleme: 11.12.2023 - 18:15

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik sert açıklamalarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP Milletvekilleri Ali Öztunç ve Mustafa Sarıgül’ün, Bahçeli ile selamlaşma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Gazete Duvar’ın servis ettiği görüntülerde, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sargül ve Maraş Milletvekili Ali Öztunç’un, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) misafir salonunda oturan Bahçeli’nin önüne çökerek diyalog kurduğu görüldü.