Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı'nı ziyaret etmiş: 'Kıymetli hocam...'

Yayınlanma: 14.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 14.01.2024 - 03:08

30 Kasım 1925’teki 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Yasa”yla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı; tarikat ile şeyhlik, dervişlik, müritlik gibi unvanlar yasaklandı. Devrim kanunları, anayasanın 174. maddesiyle korunma altına alınmasına karşın Türkiye’de tarikatlar ve cemaatler faaliyetlerine devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 6 Ocak’ta İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı’nı ziyaret ettiği ortaya çıktı. Uraloğlu’nun ziyaretine AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AKP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AKP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı’nın eşlik ettiği öğrenildi.

‘KIYMETLİ HOCAM...’

Uraloğlu ziyareti sırasında hatıra defterine şunları yazdı: “Kıymetli hocam, vakfımızın değerli yöneticileri, vakfımızla ilgili bilgi almak ve yerinde ziyaret etmek imkanına sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Gözleri ışıl ışıl istikbal vadeden gençleri tanımaktan gurur duydum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah muvaffak etsin. Allah’a emanet olunuz.”

‘KADINLAR İTAAT ETMELİ’

İlkseç Vakfı başkanı Ali Ulvi Uzunlar, daha önce yaptığı bir konuşmada “Saliha kadın, erkek emrettiği zaman itaat edecek. İşte böyle olan kadın Saliha kadındır. Dünyanın içerisinde en hayırlısı işte bu kadındır. Fabrikada 200 kişinin, 2 bin kişinin patron geliyor diye esas duruşa geçmesi seni çok fazla mutlu etmez. Seni asıl mutlu edecek olan evindeki eşinin sana itaat etmesidir” demişti.

‘NAMUSLU KADIN ÇARŞAFLI KADIN’

2014’te yaptığı başka bir konuşmada da, ‘namuslu kadının’ çarşaf giyen kadın olduğunu söyleyen Uzunlar, “Bütün müminlerin hanımlarına diyeceksin ki üzerlerine çarşaflarını alsınlar. Bu kıyafet onların namuslu, iffetli, hassas birer mümine hanım olduklarını ortaya koyan en güzel kıyafettir. Art niyetli insanlar bunlara teklifte bulunmazlar bunlara eziyet etmezler. Bunlar iffetli hanımlardır. ‘Bizim tekliflerimize evet diyecek cinsten değillerdir. Bedenlerini teşhir eden, göğüslerini teşhir eden cinsten değillerdir. Bunlar namuslu insanlardır. Bunlara yan bile bakılmaz’ diyeceklerdir. Bu Allah kelamıdır” ifadelerini kullanmıştı.