İzmir’de sahaya inen Selvi Kılıçdaroğlu, kadınlar, depremzedeler ve Romanlarla buluştu: Sosyal yardım yasal olacak

Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 03:00

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından önceki gün İstanbul’da başlatılan “Beslenme Saati” projesinin İzmir’deki tanıtımına katılan Selvi Kılıçdaroğlu, Anahtar Kadın Çalışmaları Hizmet Merkezi’nde önce kreş çocuklarının gösterilerini izledi. Ardından da kadını güçlendirme projeleri hakkında bilgi aldı.

İZMİR MARŞI’YLA KARŞILANDI

İzmir’de depremzede kadınlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, onların sorunlarını dinledikten sonra ağırlıklı olarak Roman vatandaşların oturduğu Örnekköy Mahallesi’ne geçti. Bir evin terasında toplanan Roman kadınlar sazlarıyla İzmir Marşı’nı çalarak karşıladılar Selvi Kılıçdaroğlu’nu. Mahallede uyuşturucu sorunu, kâğıt toplama işinde çalışan geri dönüşüm işçileri ile çiçek tasarımı yapan kadınların sorunları hakkında bilgi alan Selvi Kılıçdaroğlu’na kent yoksulluğu üzerine projeler üzerine uzun süreden beri çalışan CHP İzmir Milletvekili Adayı Hacer Foggo da eşlik etti.

Selvi Kılıçdaroğlu, roman kadınların sorularına yanıt verirken belediyelerin yaptığı meslek edindirme ve sosyal yardım projelerinin kalıcı hale gelebilmesi için devlet güvencesini vurguladı. Aile Destekleri Sigortası ile bu güvencenin sağlanacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Millet İttifakı’nın iktidarında yardımlar kesileceği şeklinde kara propaganda yapılıyor. Bunlara inanmayın. Aile Destekleri Sigortası ile yardımlar aratacağı gibi kadınlara destekler verilecek. Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için projeler geliştirildi. Çok yakında tüm bu yardımlar ve destekleme projeleri devlet eliyle yapılacak.”

‘BESLENME DÜŞÜNÜLMEYECEK’

Hacer Foggo ise “Ben yıllardır yoksulluk üzerine çalışıyorum. Biliyorum ki her sabah çocuklarınızı okula yollarken ne koyacağım beslenmesine diye düşünüyorsunuz. Artık bu böyle olmayacak. Size bunun sözünü veriyorum” dedi.