Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' yanıtı: Çalıştırmanın bir anlamı var mı?

07 Haziran 2022 Salı, 20:51

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Havalimanı için Atatürk Havalimanı'nı çalıştırmama sözü verildiğine ilişkin açıklamalarına yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(İstanbul Havalimanı) Bu kadar kapasitesi yüksek, kaliteli bir havalimanı varken bunun hemen yanı başındaki havalimanını çalıştırmanın bir anlamı var mı?" diye konuştu.

Karaismailoğlu, havalimanı muhabirleri ile bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamalarda, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında Atatürk Havalimanı'ndan uçuş yapılmayacağı garantisi verildiğine yönelik açıklamasını şu şekilde yanıtladı:

"Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı bunlar ülkemizin iki tane kıymetli projesi. İstanbul Havalimanı dünya ölçeğindeki en büyük transfer merkezi ve en modern, en kaliteli havalimanlarından bir tanesi. Şu anki yolcu kapasitesi, 120 milyon yolcu. Buradaki ilave yatırımlarla birlikte 200 milyon yolcuya kadar çıkacak bir kapasite var burada. Bu kadar kapasitesi yüksek, kaliteli bir havalimanı varken bunun hemen yanı başındaki havalimanını çalıştırmanın bir anlamı var mı? Yani bunu söyleyenlere Allah akıl fikir versin. Bakın Atatürk Havalimanı gibi muhteşem bir arazide, Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi olarak yine İstanbullulara hizmet edecek, onlara nefes aldıracak bir proje olarak değerlendiren bir devlet aklı var. Bunu alkışlamaktan başka bir şey olamaz."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Bugünkü grup toplantısında İstanbul Havalimanı için Atatürk Havalimanı'nı çalıştırmama sözü verildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sözleşmeye hüküm koymuşlar, 'İstanbul'un Trakya yakasında ikinci bir havalimanı çalıştırılmayacak'. Orada duruyor boş, çalıştırmıyorlar. Beyler kazanacak" ifadelerini kulalnmıştı.