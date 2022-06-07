Kemal Kılıçdaroğlu: İzmir Marşı'nı okuyan bütün gençlerimizi öpüyorum
Üniversite festivalinde öğrencilerin İzmir Marşı söylediği görüntülerle ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu da yorumda bulundu. Kılıçdaroğlu "İzmir Marşı'nı okuyan gençlerimizi alınlarından öpüyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımına “O şenliğe katılıp İzmir Marşı'nı okuyan bütün gençlerimizin tek tek alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız” notunu düştü.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında; Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliği’nde gençlerin İzmir Marşı’nı okudukları anlara da yer verildi.
Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda yer alan, grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
- Erciyes Üniversitesi’nin bahar şenliği vardı. Güzel bir görsel şölen vardı. İzlerken gözüm yaşardı. O evlatlarımızın bu ülkeye umudu nasıl büyüttüklerini gösterdi bize. O şenliğe katılıp, İzmir Marşı’nı okuyan bütün gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. Siz iyi ki varsınız. Biz onların her türlü hakkını ve hukukunu koruyacağız. O gençlere yine sesleniyorum. Bizim iktidarımızda rahatlıkla bizi eleştirebileceksiniz. Sabahın altısında kapınız asla çalınmayacak, düşüncelerini, her gencimiz özgürce ifade edecek. Bunun da sizlere, sözünü veriyorum.
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