Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile 'Rüzgar Alayı' olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdürdü.
'Rüzgar Alayı' olarak bilinen 5'inci Komando Alay Komutanlığı’nı ziyaret eden Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.
Daha sonra Şehitler Camii'nde cuma namazını kılan Bakan Akar ve komutanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Müftü Celal Atasoy'un daveti üzerine Akar, beraberindeki komutanlarla Gökçeada Müftülüğü'nü de ziyaret etti.
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