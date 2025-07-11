Bakan Ali Yerlikaya'dan 'silah bırakma' sonrası ilk mesaj: 'Unutulmasın ki, biz bu topraklara dün gelmedik'

Bir grup terör örgütü PKK üyesi, Irak'ın Süleymaniye kentindeki Dukan ilçesinde düzenlenen törenle silah bıraktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, sembolik silah bırakma sonrası bir mesaj geldi.

"Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. PKK silahlarını imha etme, teslim etme sürecinde ilk adımı gerçekleştirdi" diyen Yerkikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"BİZ BU TOPRAKLARA DÜN GELMEDİK"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. PKK silahlarını imha etme, teslim etme sürecinde ilk adımı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum.

Unutulmasın ki, biz bu topraklara dün gelmedik. Dün birlikte yaşamaya başlamadık. Biz, Sultan Selahaddin'in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan'ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale’yi geçilmez kılan, sevinci bir, hüznü bir, kaderi bir olmuş bir milletiz. Bu milletin arasındaki bağlar gönül bağıdır, can bağıdır. Bu milletin mayasında Malazgirt vardır, Çanakkale vardır, değerlerimiz vardır, inancımız vardır.

Terörsüz Türkiye, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolunda atılan en büyük adımların başında gelmektedir. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı vizyonunun parlayan yıldızıdır. Terörsüz Türkiye kardeşliğe olan inancın zaferidir. Çünkü biz biriz. Çünkü biz Türkiye'yiz."