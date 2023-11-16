Yine KYK yurdu, yine asansör faciası: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesine neden olan asansör faciasının ardından bu defa Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü. Görevlilerin müdahalesiyle asansörden çıkarılan öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ankara’nın Çubuk ilçesinde kız öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 kattan zemin kata inmek isteyen öğrencileri taşıyan asansörün düşmesi sonucu panik yaşandı.
Yurt görevlilerinin müdahalesiyle asansörden çıkan kız öğrencileri, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
AYDIN'DA NE OLMUŞTU?
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan korkunç olayda, asansör kazası sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti.
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