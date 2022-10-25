Bakan Bekir Bozdağ: Anayasa çalışmamız nihayete erdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,, "başörtüsüne güvence" getirme iddiasıyla yapılan anayasa değişikliğindeki çalışmaların tamamlanarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Partisinin "başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği" teklifiyle ilgili soru üzerine Bekir Bozdağ, "Anayasa değişikliği çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da arzı yapıldı" dedi.
Bakan Bozdağ, teklifin ayrıntılarını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirtti.
Anayasa değişikliği teklifinin içeriğine yönelik Bozdağ, "Aile var, 41'inci maddenin birinci fıkrası değiştiriliyor. 24'üncü maddeye de iki fıkra ekleniyor. Hem başı açık, hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz" diye konuştu.
"NATO'YA GİRMEK İSTİYORLARSA SÖZLERİNİ TUTACAKLAR"
Finlandiya'dan gelecek heyetle Adalet Bakanlığı yetkililerinin görüşeceğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:
"Şu anda NATO'ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim beyanlarımız çok açık, 'Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz, biz de sizin NATO'yla ilgili giriş sürecini tamamlayacağız.' Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama, Meclis onayı ile olacaktır. Dolayısıyla Meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması bittiği anlamına gelmez. Meclis noktayı koyacaktır. Onlar sözlerini tutarsa Türkiye zaten sözünde duran bir ülke, sözünü tutar."
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