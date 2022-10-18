AKP’li hukukçuların hazırladığı ‘türban serbestisi’ teklifi hazır
Adalet Bakanı Bozdağ, “24 ve 41. madde çalışması tamamlandı” dedi. Bozdağ’ın sözünü ettiği 24. maddeye “Hiç kimse kılık kıyafetinden ötürü ayrımcılığa uğrayamaz” ifadesinin konulacağı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye “türban serbestisi” ile ilgili anayasa değişikliği teklifi çağrısının ardından başta Adalet Bakanlığı olmak üzere AKP’li hukukçular tarafından hazırlanan teklifi hazır.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “türban serbestisi” ile ilgili hazırlanan yasa teklifi ile ilgili “24 ve 41. maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Birtakım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi” ifadelerini kullandı. Mevcut anayasada yer alan 24. maddede, “Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz” ifadeleri yer alıyor. AKP’nin TBMM’ye sunacağı anayasa değişikliği teklifinde, mevcut 24. maddeye, “Hiç kimse kılık kıyafetinden ötürü ayrımcılığa uğrayamaz” ifadesinin eklendiği belirtiliyor. Bu maddeyle birlikte anayasa değişikliği teklifinde AKP, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarında “türban serbestisi”ni anayasal güvence altına almayı hedefliyor.
41’E VURGU YAPTI
Öte yandan Bozdağ, açıklamasında, “41. maddeye” vurgu yapması da dikkat çekti. Mevcut anayasada söz konusu madde “Ailenin korunması” başlığını taşıyor. Madde, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” hükmünü içeriyor. Anayasa değişikliği teklifi hazırlanırken AKP içinde iki farklı görüş oluşmuştu. Bu görüşlerden ilki “teklifin sadece türban serbestisinden oluşması” üzerine, diğeri ise “türban ile birlikte LGBTI+ gibi hareketleri önleyecek maddeleri de içermeliydi.” Bozdağ, 41. maddeye atıfta bulunarak, “LGBTI+ düzenlemesinin de anayasa değişikliği teklifinde yer alacağının” sinyalini vermiş oldu. Madde 41’de ise kadın erkek vurgusunun olacağı ve ilgili maddenin “Aile, Türk toplumunun temelidir ve kadın - erkek arasında eşitliğe dayanır” şeklinde düzenlendiği belirtiliyor.
Bu arada “türban serbestisi” taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı davet edecek.
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