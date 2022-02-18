Bakan Bekir Bozdağ'dan 'uyarı': Milletvekillerinin telefonuna çıkmayan bürokratı görevden alırım
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu'nun AKP'li üyelerini kabulünde, "Milletvekillerinin telefonlarına çıkmayan bakan yardımcısı ve bürokratları görevden alırım" dedi.
TBMM Adalet Komisyonu'nun AKP'li üyeleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler görüşülürken, milletvekilleri taleplerini dile getirdi. Ziyarette mart ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi de konuşuldu. Bakan Bozdağ, bu konuda milletvekillerinin öneri ve görüşlerini aldı.
Bakan Bozdağ'ın konuşmasında, "Milletvekili milleti temsil eder. Milletin taleplerini iletir. Milletimizin talepleri bizim için önemlidir. Milletimizin taleplerine kayıtsız kalamayız. Milletvekili telefonuna çıkmayan bakan yardımcısı veya genel müdür, bürokrat olursa onu derhal görevden alırım" dediği öğrenildi.
İlgili Haberler
- Pelikan hedef almış Erdoğan talimat vermişti: İlker Başbuğ artık Adalet Bakanı Bozdağ ile karşı karşıya
- Geçmişte istismar için 'Çocuğun rızası var' demişti: Bekir Bozdağ'dan iddialı sözler
- Yargıç aranıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Atkılar ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak
- Ukrayna krizinde son durum
- Emekli Albay Alican: 28 Şubat'a monte edildim
- Dengeler değişiyor mu?
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!