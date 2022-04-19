Bakan Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta yaptırdığı Covid-19 testinin sonuç çıktığını duyurmuştu. Bozdağ, yeni yaptırdığı test sonucunda durumunun negatife döndüğünü açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.
Bakan Bozdağ'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Covid-19 test sonucum negatife döndü, elhamdülillah. Şifa veren Rabbime şükürler olsun. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin"
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