Bakan Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü

19 Nisan 2022 Salı, 15:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

Bakan Bozdağ'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Covid-19 test sonucum negatife döndü, elhamdülillah. Şifa veren Rabbime şükürler olsun. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin"

