Bakan Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta yaptırdığı Covid-19 testinin sonuç çıktığını duyurmuştu. Bozdağ, yeni yaptırdığı test sonucunda durumunun negatife döndüğünü açıkladı.

DHA
19 Nisan 2022 Salı, 15:00
Bakan Bozdağ: Covid-19 test sonucum negatife döndü
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Adalet  Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

Bakan Bozdağ'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Covid-19 test sonucum negatife döndü, elhamdülillah. Şifa veren Rabbime şükürler olsun. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin"


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ koronavirüs Covid-19

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